Naomi Osaka ha giocato il suo secondo match al Roland Garros 2026 indossando un outfit con bomber e paillettes dorate. Le foto mostrano il suo abbigliamento brillante e alla moda, che si distingue sul campo. L’atleta ha scelto un look vistoso per questa occasione, attirando l’attenzione con dettagli luminosi e un design audace. La partita si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori e fotografi.

Al Roland Garros di Parigi, Naomi Osaka continua a dettare tendenza. Per il suo secondo match agli Open di Francia, la stella del tennis giapponese ha indossato un bomber color oro metallizzato sopra il suo abito da gioco dorato tempestato di paillettes, con uno strascico color avorio, in un look che mescola abbigliamento sportivo e haute couture. Osaka si è poi tolta lo strascico e il bomber, consegnandoli a un raccattapalle. Osaka ha affrontato Donna Vekic. Per il suo match d’esordio di martedì, era invece entrata in campo con una gonna nera cerimoniale e un corpetto senza maniche ricamato, prima di rivelare il suo abito dorato che, a suo dire, le ricordava la Torre Eiffel scintillante di notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Naomi Osaka al Roland Garros 2026, in campo con bomber e paillettes oro: le foto dell’outfit

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WOW! Naomi Osaka STUNS Roland-Garros crowd with custom outfit

Notizie e thread social correlati

Di sicuro non Naomi Osaka. La tennista giapponese ha aperto il Roland Garros di Parigi con un outfit couture-sport che unisce performance e modaNaomi Osaka ha aperto il Roland Garros 2026 a Parigi indossando un outfit couture-sport creato dal designer svizzero Kevin Germanier.

Naomi Osaka porta il red carpet al Roland Garros 2026, la minigonna dorata abbagliaNaomi Osaka ha sfilato sul red carpet di Roland Garros 2026 indossando una minigonna dorata che ha attirato l’attenzione.

Temi più discussi: Osaka stupisce ancora: che look a Parigi! FOTO; Naomi Osaka al Roland Garros 2026 lancia la Court-Couture: l'abito da gioco dorato con paillettes nato dalle ceneri dei suoi vecchi completi; Chi ha detto che l’alta moda non può entrare in campo?; Glamour in campo, Naomi Osaka non si smentisce: mantello nero e gonnellino d'oro.

Insieme a Nike e al designer Kevin Germanier, Naomi Osaka sfila al Roland Garros 2026 con un look trasformabile e upcycled che fonde sport e haute couture x.com

Naomi Osaka entra in campo a Roland Garros con il suo nuovo completo personalizzato Nike. reddit

Naomi Osaka al Roland Garros in abito da sera, la frecciata delle avversarie: È un torneo, non una sfilataÈ un torneo di tennis, non una sfilata, aveva tuonato la sua avversaria al primo turno di Roland Garros. Ma Naomi Osaka di ... msn.com

Naomi Osaka al Roland Garros 2026 lancia la Court-Couture: l'abito da gioco dorato con paillettes nato dalle ceneri dei suoi vecchi completiInsieme a Nike e al designer Kevin Germanier, Naomi Osaka sfila al Roland Garros 2026 con un look trasformabile e upcycled che fonde sport e haute couture ... vogue.it