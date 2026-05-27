Naomi Osaka ha aperto il Roland Garros 2026 a Parigi indossando un outfit couture-sport creato dal designer svizzero Kevin Germanier. La tennista giapponese ha scelto un look che combina elementi di moda alta e funzionalità sportiva, distinguendosi tra le giocatrici presenti. La scelta di Osaka dimostra come l’alta moda possa essere parte integrante dell’abbigliamento nel mondo del tennis, anche nei grandi tornei internazionali.

C hi ha detto che l’alta moda non può entrare in campo? Sicuramente non Naomi Osaka. La tennista giapponese ha fatto il suo ingresso al French Open 2026 di Parigi indossando un look custom firmato dal designer svizzero Kevin Germanier. L’atleta, impegnata nel primo turno contro la tedesca Laura Siegemund, ha scelto un outfit d’ingresso all’insegna dell’alta moda. « È molto couture », ha raccontato Osaka dopo la vittoria. « Conoscete la Tour Eiffel di notte, quando scintilla? Ecco, penso di assomigliarle un po’ » Naomi Osaka entra in campo per affrontare la tedesca Laura Siegemund nel primo turno della terza giornata dell’Open di Francia 2026 al Roland Garros. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Di sicuro non Naomi Osaka. La tennista giapponese ha aperto il Roland Garros di Parigi con un outfit couture-sport che unisce performance e moda

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