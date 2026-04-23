Un ex dirigente ha dichiarato che il rapporto tra l'allenatore e il responsabile tecnico è terminato definitivamente, attribuendo all’allenatore una scarsa capacità comunicativa. Inoltre, ha commentato gli attacchi rivolti al direttore sportivo, definendoli insensati. La situazione è stata descritta come ormai irrecuperabile, con un conseguente cambiamento nei rapporti tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione sul divario tra le figure chiave della squadra.

Per uno come Walter Sabatini, che ha letto (e non solo) Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, esplorare la complessità umana delle ultime vicende della Roma non è poi così difficile: “Il problema è che, come scriveva proprio Marquez, la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”. E cosa ci racconta questo scontro Ranieri-Gasperini? “È una vicenda così grottesca che non vorrei aggiungere confusione a confusione. Una mia idea ce l’ho, ma non vorrei che diventasse una rissa di opinioni che non farebbe il bene della Roma”. Come potranno lavorare i due ancora insieme? “Non lo faranno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabatini: "Tra Ranieri e Gasp rapporto finito. Il mister un pessimo comunicatore, assurdi gli attacchi al ds"

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