Negli ultimi giorni si sono verificati scontri e tensioni tra il tecnico e il dirigente di una squadra di calcio, con scontri pubblici e discussioni accese. La situazione si svolge in un clima di incertezza, mentre i proprietari stanno valutando la posizione del dirigente, che rimane comunque considerato una figura importante nello staff. Nel frattempo, il tecnico è apparso molto vicino a lasciare il suo incarico, alimentando ulteriori preoccupazioni all’interno del club.

Adesso può davvero succedere di tutto. Perché ognuno dei contendenti si sta giocando la sua partita. A modo suo ovviamente, come è anche giusto che sia. Così Claudio Ranieri da una parte e Gian Piero Gasperini dall’altra è come se fossero su un ring immaginario, con in mezzo la proprietà giallorossa (i Friedkin) a fare da arbitro. E allora i rumours di Trigoria sussurrano di litigi assai accesi tra i due andati in scena martedì scorso, alla presenza del d.s. Ricky Massara, anche lui coinvolto animatamente nella discussione. Una situazione quasi estrema, che per qualcuno avrebbe portato Ranieri a pensare anche alle dimissioni. E che, invece, dall’altra parte ha spinto Gasp ad avere l’ennesimo confronto con la proprietà, pure per capire i programmi futuri dei texani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp vs Ranieri: scontri e liti. Polveriera Roma, i Friedkin riflettono, il tecnico è sul filo

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