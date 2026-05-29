La campagna lanciata da Matteo Renzi con i manifesti «Quando c’era lei», affissi nelle stazioni con l’intenzione di attaccare premier e governo, si conferma un boomerang per il leader di Italia Viva e per l’opposizione: dopo la risposta di FdI con lo slogan «Finché ci sarà lei», da qualche giorno ha preso a circolare anche una versione «Quando c’erano loro». «Quando c’erano loro»: nuovo effetto boomerang per Renzi. L’assist per questo nuovo “tormentone”, che funziona da promemoria per un’opposizione che troppo spesso dimentica cosa abbiano significato i suoi anni di governo per l’Italia, sembra averlo dato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con una battuta nel corso della sua partecipazione a Radio Anch’io, su Rai Radio 1, un paio di giorni fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Quando c’erano loro…»: la campagna social ormai è un tormentone e ora affonda Renzi sui dati economici

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