Un politico ha commentato duramente la leader di un partito, definendola “scarica barile” e accusandola di essere poco coraggiosa. Ha inoltre affermato che ora la responsabilità passerà al centrosinistra. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di tensione politica, con l’intervento che si inserisce nel dibattito pubblico attuale. Nessuna altra informazione sui dettagli o sui motivi di queste affermazioni è stata resa nota.

Renzi non si risparmia e giudicando Meloni una leader codarda e "scarica barile", fa delle previsioni sul futuro. O si va al voto oppure sarà un declino costante. Intanto, secondo il leader Italia Viva, il centrosinistra deve muoversi bene Le parole sono nette e il tono è quello di chi conosce bene dinamiche e cadute della politica. Il leader di Italia VivaMatteo Renzi,ospite aSkyTg24, attacca frontalmente il presidente del ConsiglioGiorgia Melonie il suo governo, delineando uno scenario diprogressivo logoramento. “Quando perdi il tocco magico, gli stessi ipocriti che ti stanno intorno sono pronti ad accoltellarti alle spalle.Meloni non ha idea di cosa la aspetti”, afferma, descrivendo un clima politico destinato, a suo parere, a deteriorarsi giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Renzi affonda su Meloni: ‘Una leader scarica barile, ora tocca al centrosinistra’

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