Sui social si diffonde la campagna di FdI “Finché ci sarà lei…”, come risposta alle critiche di Matteo Renzi. La strategia mira a contrastare le accuse di crisi e divisioni all’interno della maggioranza di governo. La campagna si concentra su messaggi che rafforzano la compattezza del fronte politico. Nessun commento ufficiale sulle reazioni di altri schieramenti o su eventuali sviluppi futuri.

Una risposta efficace al racconto pigro delle sinistre sul governo al capolinea, la spallata e le presunte divisioni nella maggioranza. E a mister Matteo Renzi, l’ex rottamatore in cerca di collocazione, tra i più scatenati nel punzecchiare l’esecutivo. Sui social è partita la campagna di Fratelli d’Italia dal play off “Finché ci sarà lei.”, riferito alla premier Giorgia Meloni. “Finché ci sarà lei. i rappresentanti dell’Italia risponderanno solo agli interessi dell’Italia”, recita una grafica. Didascalia: “Niente soldi dall’estero ai parlamentari”. Una esplicita allusione alle allegre consulente nei paesi arabi del leader di Italia Viva. Locandina molto apprezzata dai follower. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sui social impazza la campagna di FdI “Finché ci sarà lei…”. La risposta alle frecce spuntate di Matteo Renzi

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