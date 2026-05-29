Il presidente russo ha affermato che l'Armenia ricorda l’Ucraina, sottolineando che la crisi nel paese è iniziata con i tentativi di aderire all’Unione Europea. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni future o sui piani militari, ma le dichiarazioni suggeriscono una possibile attenzione verso il Caucaso. La Russia ha già avuto tensioni con l’Armenia, soprattutto riguardo alle sue alleanze internazionali e alle relazioni con l’Occidente.

Roma, 29 maggio 2026 - L’Armenia come l’Ucraina? Il presidente russo Vladimir Putin ha detto senza giri di parole ai giornalisti oggi in Kazakistan che la crisi in Ucraina è iniziata con una situazione simile a quella che sta accadendo in Armenia, aggiungendo che anche con Kiev il problema era legato ai tentativi di adesione all'Ue. "L'ho già detto. La crisi in Ucraina è iniziata con i tentativi di adesione all'Ue", ha affermato lo zar. Mosca pronta a trasportare migliaia di armeni russi a votare. E infatti Mosca ha intensificato l’azione contro la rielezione del primo ministro armeno Nikol Pashinyan il mese prossimo, proprio per minare il riavvicinamento del paese con l'Occidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Putin pronto ad aprire un altro fronte? “Armenia simile all’Ucraina: la crisi è iniziata con i tentativi di adesione alla Ue”

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