Ucraina l’apertura di Putin | La guerra sta finendo Pronto a trattare con l’Ue ma preferirei Schröder

Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta volgendo al termine e ha espresso la disponibilità a negoziare con l’Unione Europea. Ha anche affermato di preferire un confronto con l’ex cancelliere tedesco. Le sue parole rappresentano un cambiamento di tono rispetto alle dichiarazioni precedenti e aprono a possibili sviluppi nelle relazioni diplomatiche tra Russia e Europa.

«La guerra in Ucraina sta volgendo al termine». Con queste parole Vladimir Putin scuote lo scacchiere diplomatico e rilancia un’apertura al dialogo con l’Europa. Il leader del Cremlino, citato dalle agenzie Tass e Ria Novosti, accoglie la proposta di mediazione avanzata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Ma per sedersi al tavolo delle trattative, Mosca preferirebbe come interlocutore l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, in carica fra il 1998 e il 2005 e più volte criticato in Occidente per i suoi legami con la Russia e Putin. Mentre resta tesa l’attesa per lo scambio di prigionieri invocato da Donald Trump, su cui Putin accusa Kiev di immobilismo, il presidente russo sposta l’attenzione anche sul Medio Oriente, offrendosi di prendere in consegna l’uranio arricchito dell’Iran per disinnescare la crisi nel Golfo.🔗 Leggi su Open.online

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Ucraina, l’inviato Usa da Putin ma la guerra continua

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