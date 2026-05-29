Vladimir Putin ha dichiarato che il drone coinvolto nell’incidente in Romania potrebbe essere ucraino, escludendo la possibilità che fosse russo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma il presidente russo ha espresso questa ipotesi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla provenienza del drone o sulle circostanze dell’incidente. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni tra Russia e Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ritiene che l'incidente avvenuto in Romania abbia coinvolto un drone ucraino e non uno russo. "Dopotutto, sappiamo che i droni ucraini hanno sorvolato la Finlandia, la Polonia e alcuni Stati baltici. La reazione iniziale è stata esattamente la stessa che si sta verificando ora in Romania. "Guardate, stanno arrivando i russi, i russi stanno attaccando!'", ha detto il leader russo in conferenza stampa, come riporta l'agenzia Tass. Putin ha ricordato episodi in passato in cui poi "si è scoperto che non si trattava di aerei russi, bensì di droni di origine ucraina. Erano usciti di rotta, erano stati colpiti da guerra elettronica, o per qualche altro motivo, o a causa di specifiche tecniche imperfette, erano volati lì e si erano schiantati". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Potrebbe essere ucraino". Drone in Romania, la provocazione di Putin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romania blames Russia for a drone attack in Galati

Notizie e thread social correlati

Drone della Russia colpisce condominio in Romania, cosa c'è dietro la provocazione e cosa può fare la NatoUn drone russo ha colpito un condominio in Romania, riaccendendo le tensioni sulla presenza militare russa nella regione.

L’ossessione di Putin, “ormai vive asserragliato nei bunker” per paura di attentati. Un drone ucraino colpisce grattacielo a 6 Km dal CremlinoUn drone ucraino ha colpito un grattacielo a circa sei chilometri dal Cremlino, in un attacco che si è verificato mentre il leader russo si trova in...

Argomenti più discussi: Putin, il drone caduto in Romania potrebbe essere ucraino; La guerra dei droni ucraina ridefinisce la strategia tedesca; Ucraina, drone russo in Romania: 2 feriti. Bucarest: via console di Mosca. Putin: pronti a indagine obiettiva; La rivoluzione tecnologica ucraina sta scrivendo il futuro della difesa europea.

Stanotte in Romania si è schiantato un drone russo contro un palazzo, ferendo 2 persone. Oggi @marcotravaglio ci dirà che in realtà deve essere partito dal territorio ucraino e @ElenaBasileIT ci spiegherà che gli ucraini lo hanno assemblato utilizzando pezzi x.com