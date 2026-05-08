Da Helen Mirren a Meryl Streep

Negli ultimi tempi, l'industria della moda ha scelto di puntare su testimonial over 50, portando sul palco star di lunga carriera come Helen Mirren e Meryl Streep. Questi volti, noti per le loro interpretazioni sul grande schermo, sono diventati protagonisti di campagne pubblicitarie e passerelle, segnando una svolta rispetto ai tradizionali standard di giovinezza nel settore. La presenza di queste attrici rappresenta un cambiamento nel modo di rappresentare l'età e la bellezza.

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T estimonial generazionali. Dalle passerelle alle campagne pubblicitarie, nelle ultime stagioni l’industria della moda ha scommesso su volti e star over 50. Come dimostra il nuovo progetto di Stella McCartney con Helen Mirren. Helen Mirren regina dei Golden Globe 2026: il discorso sulle «due grosse palle» e l’amore per l’Italia X La celebre attrice britannica, classe 1945, è solo l’ultimo esempio della recente ondata di cosiddette older women che hanno guadagnato un ruolo di primo piano in sfilate ed eventi. La campagna di Stella McCartney con protagonista Helen Mirren riflette dunque la fascinazione del fashion system per celebrità e modelle che hanno da tempo superato i 30 anni, divenute nel frattempo il pubblico di riferimento dell’intero settore luxury.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Helen Mirren a Meryl Streep Viola Davis Celebrates Helen Mirren | 2026 Golden Eve Notizie correlate Leggi anche: Cinema, Taormina Film Festival: premio alla carriera a Helen Mirren Helen Mirren ottiene il riconoscimento Stella d’Italia: cos’ha fatto l’attrice per la sua PugliaCosa lega Helen Mirren e Sergio Mattarella? L’attrice ha ricevuto per volere del Presidente della Repubblica in persona la nomina a Ufficiale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La premio Oscar Helen Mirren: Nessuno si muove per gli ulivi; Cinema, Taormina Film Festival: premio alla carriera a Helen Mirren; Taormina Film Festival 2026: a Helen Mirren il Premio alla Carriera in una serata dedicata ad Anna Magnani e a Bellissima; A Helen Mirren il Taormina Film Festival Achievement Award. Helen Mirren regina di Taormina: il premio alla carriera nel segno di Anna MagnaniHelen Mirren riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2026 durante una serata dedicata ad Anna Magnani. Scopri il programma di giugno. universalmovies.it Helen Mirren ospite d'onore al Taormina Film FestivalHelen Mirren sarà ospite d'onore della 72/a edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca. (ANSA) ... ansa.it https://messinamagazine.it/primo-piano/helen-mirren-ospite-donore-della-72a-edizione-del-taormina-film-festival-allattrice-premio-oscar-sara-conferito-il-taormina-film-festival-achievement-award-nel-corso-di-una-serata-s/ - facebook.com facebook