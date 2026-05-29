Il tribunale ha revocato il sequestro del punto ristoro situato allo stadio Maradona, assegnandogli nuovamente la gestione al Calcio Napoli. La società ha presentato una richiesta di regolarizzazione della pratica edilizia, promettendo di sanare le irregolarità. La revoca è stata decisa dopo che sono stati avviati i processi per mettere in regola le autorizzazioni necessarie. La struttura potrà quindi riprendere le attività normalmente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con la promessa di regolarizzare la pratica edilizia il Calcio Napoli ha subito ottenuto dalla Procura di Napoli la revoca del sequestro del punto di ristoro abusivo in corso di realizzazione allo stadio Diego Armando Maradona a cui la polizia locale aveva apposto i sigilli lo scorso 18 maggio. Il dissequestro è frutto dell’interlocuzione intercorsa tra l’avvocato della società azzurra Fabio Fulgeri e il pubblico ministero Arturo de Stefano della Procura di Napoli (Sezione V – Tutela ambiente e territorio) titolare del fascicolo. Nel frattempo però lo stato quo ante dei luoghi dovrà essere ripristinato e dopo il conseguimento delle autorizzazioni i lavori per la realizzazione del punto ristoro potranno riprendere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Punto ristoro al Maradona, il Calcio Napoli ottiene la revoca del sequestro

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