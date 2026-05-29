Psicologia di base a rischio stop in Puglia | contratti in scadenza l' Ordine scrive alla Regione
L'Ordine degli Psicologi della Puglia ha chiesto alla Regione una proroga di sei mesi per il servizio di psicologia di base, a causa di contratti in scadenza e liste d'attesa sovraffollate. La richiesta mira a evitare la sospensione delle attività, che rischia di interrompere l’assistenza nei servizi pubblici. La Regione non ha ancora risposto ufficialmente alla richiesta, mentre prosegue la valutazione delle tempistiche e delle risorse disponibili.
Ecco l'articolo: TITOLO PRINCIPALE La psicologia di base rischia di chiudersi in Puglia: l'Ordine chiede alla Regione una proroga urgente di sei mesiTITOLO ALT 1 Liste d'attesa piene e contratti in scadenza: l'Ordine degli Psicologi pugliesi chiede alla Regione di salvare il servizio di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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