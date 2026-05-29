Psicologia di base a rischio stop in Puglia | contratti in scadenza l' Ordine scrive alla Regione

Notizia in breve

L'Ordine degli Psicologi della Puglia ha chiesto alla Regione una proroga di sei mesi per il servizio di psicologia di base, a causa di contratti in scadenza e liste d'attesa sovraffollate. La richiesta mira a evitare la sospensione delle attività, che rischia di interrompere l’assistenza nei servizi pubblici. La Regione non ha ancora risposto ufficialmente alla richiesta, mentre prosegue la valutazione delle tempistiche e delle risorse disponibili.