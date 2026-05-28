Psicologo di base in scadenza | l' Ordine chiede una proroga alla Regione

L'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Puglia ha inviato una richiesta alla regione per prorogare la sperimentazione del servizio di psicologia di base. La scadenza del progetto è prevista tra giugno e agosto nelle diverse Asl della regione. La richiesta mira a ottenere una proroga del servizio, attualmente in corso, prima della fine del periodo stabilito. La regione deve ancora rispondere alla richiesta.

L'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Puglia ha inviato una richiesta urgente alla regione per prorogare la sperimentazione del servizio di psicologia di base, il cui termine è fissato tra giugno e agosto nelle diverse Asl pugliesi. Senza un rinnovo dei contratti, migliaia di pazienti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Andare dallo psicologo: Passato vs Presente

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