In Puglia, si valuta la possibilità di interrompere i servizi di psicologia di base dopo la scadenza dei contratti. L’Ordine professionale ha richiesto una proroga per evitare interruzioni nelle cure dei pazienti già in trattamento. La sospensione potrebbe influire sulle liste d’attesa nelle varie Asl, con possibili ritardi nelle visite e nelle prestazioni. La decisione dipende dall’esito delle interlocuzioni tra le istituzioni e i professionisti del settore.

? Domande chiave Cosa rischiano i pazienti già in cura con la scadenza dei contratti?. Come influirà il blocco estivo sulle liste d'attesa nelle diverse Asl?. Perché l'Ordine chiede un tavolo tecnico urgente alla Regione Puglia?. Chi dovrà gestire il sovraccarico dei servizi specialistici dopo la sospensione?.? In Breve L'Ordine chiede alla Regione Puglia sei mesi di proroga per i contratti.. L'assessore Donato Pentassuglia era stato avvisato ufficialmente il 25 febbraio scorso.. La sperimentazione nasce dalla legge regionale 112023 per la sanità territoriale.. L'interruzione dei servizi tra giugno e agosto colpirebbe le diverse Asl pugliesi.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, rischio stop psicologia di base: l’Ordine chiede la proroga

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