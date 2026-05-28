La finale di Champions League tra PSG e Arsenal sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e NOW. La partita è prevista con copertura completa, includendo il pre e il post partita. La telecronaca inizierà prima del calcio d'inizio, con orari e dettagli sulla programmazione disponibili sulla piattaforma. La trasmissione sarà riservata alle piattaforme pay, offrendo una copertura speciale dell’evento.

Guida alla finale di Champions Psg-Arsenal: diretta su Sky e NOW, orari, telecronaca e programmazione completa del pre e post partita. La Champions League si prepara a vivere l'atto conclusivo della sua stagione. Da una parte i campioni in carica del Psg, dall'altra parte gli "sfidanti" dell'Arsenal freschi di titolo in Premier. La finale sarà trasmessa sabato 30 maggio in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. Il match sarà inoltre trasmesso in differita alle 21 in chiaro su TV8. La telecronaca della finale sarà affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Finale Champions Psg-Arsenal su Sky e NOW: diretta esclusiva e copertura speciale

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