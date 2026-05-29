Una donna alla guida di una Land Rover Defender ha provocato due incidenti e si è data alla fuga. Testimoni hanno riconosciuto nella conducente una nota figura pubblica. La vettura ha urtato un'auto e, poco dopo, ha colpito altri tre veicoli. Nessuno dei coinvolti o dei passanti ha assistito a un tentativo di fermarsi o prestare soccorso. La donna rischia ora una denuncia per omissione di soccorso.

Le persone che sono rimaste coinvolte, ma anche i passanti, non hanno dubbi. Alla guida di quella Land Rover Defender che ha danneggiato un'auto e, poco dopo, centrato tre mezzi, c'era Belén Rodriguez. La showgirl, ora, rischia una denuncia per omissione di soccorso. Aggiungi gratis Milanotoday. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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His Dream Honeymoon Turned Into A Deadly Rescue Mission (2011) Comedy, Action

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Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a MilanoLa conduttrice argentina è sotto inchiesta per omissione di soccorso dopo aver causato due incidenti stradali a Milano nei giorni scorsi.

Belén e gli incidenti con il Defender, la showgirl riconosciuta da alcuni testimoni: 3 feriti e denuncia per omissione di soccorsoUna showgirl è coinvolta in un incidente con un veicolo Defender, che ha provocato tre feriti.

Temi più discussi: Provoca due incidenti e non si ferma, i testimoni: Era Belén. Ora rischia una denuncia per omissione di soccorso; Provoca due incidenti e non si ferma, Belen Rodriguez rischia la denuncia; Belén denunciata per omissione di soccorso: ha provocato due incidenti con la sua auto; Cos'è successo a Belen, prima l'esclusione di Mediaset dall'Isola dei Famosi poi l'incidente d'auto e le urla.

Chi aveva visto quel Land Rover Defender andare via dopo l'incidente non aveva avuto nessun dubbio. Da subito. Troppo noto il volto di quella donna alla guida per passare inosservato. Un viso che il più veloce dei testimoni era anche riuscito a immortalare i x.com

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