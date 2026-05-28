Una showgirl è coinvolta in un incidente con un veicolo Defender, che ha provocato tre feriti. Testimoni presenti sul posto hanno confermato di averla riconosciuta alla guida. La donna è stata denunciata per omissione di soccorso, dopo che non si è fermata a prestare assistenza ai feriti. La polizia locale ha ascoltato i testimoni e avviato le indagini. La showgirl era già stata riconosciuta in diretta da alcuni presenti.

Milano, 28 maggio 2026 – I testimoni che l’avevano già riconosciuta in diretta hanno riconfermato la loro versione alla polizia locale: “ C’era lei alla guida ”. E tre dei conducenti coinvolti negli incidenti stradali andati in scena sabato sera in centro a Milano si sono fatti refertare, con prognosi di cinque giorni per contusioni non gravi riportate nell’impatto dei loro veicoli con il Defender Land Rover. Per questo, la showgirl argentina Belén Rodriguez verrà deferita in Procura con l’accusa di omissione di soccorso, visto che non si sarebbe fermata per sincerarsi delle condizioni degli automobilisti né per fornire loro le generalità a fini risarcitori per i danni alle carrozzerie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belén e gli incidenti con il Defender, la showgirl riconosciuta da alcuni testimoni: 3 feriti e denuncia per omissione di soccorso

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#belen tutti dimenticati che è solo una capricciosa spocchiosa che ha causato degli incidenti e nn si è fermata! Che da in escandescenza x un programma tv alla faccia delle persone che si spaccano la schiena! Pagliaccia, psicopatica arrogante, maleducata, c x.com

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