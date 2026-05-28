Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a Milano
La conduttrice argentina è sotto inchiesta per omissione di soccorso dopo aver causato due incidenti stradali a Milano nei giorni scorsi. La Polizia locale sta portando avanti le verifiche sui fatti.
La conduttrice argentina rischia ora una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti a Milano nei giorni scorsi, sui quali la Polizia locale sta completando gli accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Belen rischia una denuncia per omissione di soccorso doppio incidente senza fermarsi
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Temi più discussi: Come sta Belen Rodriguez, i soccorsi a casa e l'arrivo in ospedale: È stata dimessa; Le urla di Belén scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Aiuto, le urla di Belen e l'allarme dei vicini: la showgirl ricoverata in ospedale; Belén in ospedale, spaventata e vulnerabile: la reazione di De Martino lascia scossi. Il rischio concreto, del resto, si chiama Sanremo.
La notizia ha fatto il giro del web in poco tempo: Belén Rodriguez sarebbe stata protagonista di due episodi in poche ore, che indicherebbero un momento difficile per la showgirl. Soccorsa nella sua abitazione in zona Brera a Milano, dopo che alcuni vicini av facebook
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