Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a Milano

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La conduttrice argentina è sotto inchiesta per omissione di soccorso dopo aver causato due incidenti stradali a Milano nei giorni scorsi. La Polizia locale sta portando avanti le verifiche sui fatti.

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La conduttrice argentina rischia ora una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti a Milano nei giorni scorsi, sui quali la Polizia locale sta completando gli accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belen rischia una denuncia per omissione di soccorso doppio incidente senza fermarsi

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Temi più discussi: Come sta Belen Rodriguez, i soccorsi a casa e l'arrivo in ospedale: È stata dimessa; Le urla di Belén scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Aiuto, le urla di Belen e l'allarme dei vicini: la showgirl ricoverata in ospedale; Belén in ospedale, spaventata e vulnerabile: la reazione di De Martino lascia scossi. Il rischio concreto, del resto, si chiama Sanremo.

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