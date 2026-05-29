Una candidata ha perso la carica prima delle elezioni provinciali previste per il 14 giugno, in un contesto in cui sono state ammesse cinque liste alla competizione. La questione dei requisiti necessari per la candidatura ha generato un rebus, contribuendo a questa esclusione. La competizione si svolgerà tra le liste che sono state ufficialmente riconosciute e ammesse alla corsa per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Tarantini Time Quotidiano Sono cinque le liste ammesse alla competizione per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto, in programma il prossimo 14 giugno. L’Ufficio Elettorale Provinciale ha concluso le verifiche sulla documentazione presentata dai candidati, ufficializzando l’ammissione delle liste “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”, “Forza Italia – Berlusconi”, “Democratici e Progressisti”, “Patto Jonico Riformisti ed Europeisti” e “Prima Taranto”. Tra le candidature presentate emerge però una situazione particolare destinata a suscitare attenzione. Nella lista di Forza Italia compare infatti Carmela Testa, consigliera comunale uscente di opposizione del Comune di Montemesola al momento della presentazione delle liste provinciali, avvenuta il 24 maggio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Provinciali, il rebus dei requisiti: una candidata perde la carica prima del voto

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