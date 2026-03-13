Alle elezioni provinciali di domenica si sono formate le ultime alleanze, ma mancano ancora i dati sulle preferenze. Tra i candidati, alcuni consiglieri sono stati esclusi dalle liste, lasciando quasi cinquemila voti senza rappresentanza. Questi 4.756 elettori hanno partecipato alle amministrative in quattro Comuni della provincia di Brindisi tra il 2021 e il 2023.

Quasi cinquemila voti senza rappresentanza: per la precisione 4.756 elettori che alle amministrative che si sono svolte in quattro Comuni della provincia di Brindisi tra il 2021 ed il 2023 hanno votato per candidati al consiglio comunale, poi eletti e divenuti assessori. Un meccanismo penalizzante Gli stessi, però rappresentanti politici domenica non potranno votare per le elezioni Provinciali in quanto le dinamiche delle singole amministrazioni ne hanno decretato la fine dell'esperienza in giunta. Non sono più assessori, ed avendo rinunciato in precedenza alla carica di consigliere per entrare nell'esecutivo, dimettendosi, non hanno la possibilità di votare per il prossimo presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Provinciali, le ultime alleanze in vista del voto di domenica. Ma senza i mister preferenze: ?il paradosso dei consiglieri già ?esclusi?

