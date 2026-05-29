Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 29 maggio 2026

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 29 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospite in studio la relatrice delle Nazioni Uniti sui territori occupati, Francesca Albanese. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi torna in Sicilia per raccontare il clima delle elezioni comunali e la lunga, infinita storia del Ponte sullo Stretto, tra promesse politiche, attese e trasformazioni annunciate. 🔗 Leggi su Tpi.it

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PROPAGANDA LIVE la7 - puntata 16 gennaio 2026

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