Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 8 maggio 2026

Stasera alle 21:15 su La7 torna Propaganda Live, il talk satirico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro. La puntata del 8 maggio 2026 prevede ospiti e anticipazioni che saranno comunicate durante la trasmissione. La trasmissione si può seguire anche in streaming sul sito ufficiale della rete. La puntata si svolge nel rispetto del palinsesto previsto per questa sera.

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 8 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospite in studio il cantautore Niccolò Fabi. Il reportage della settimana è affidato a Francesca Mannocchi che è tornata in Libano, a Beirut, nei villaggi distrutti del sud del Paese, dentro un cessate il fuoco che continua a essere violato.🔗 Leggi su Tpi.it

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