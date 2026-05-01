Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 1 maggio 2026

Stasera alle 21,15 su La7 torna Propaganda Live, il talk satirico condotto da Diego Bianchi, conosciuto come Zoro. La puntata del venerdì 1 maggio 2026 prevede la presenza di ospiti non ancora annunciati e sarà trasmessa in diretta streaming sulla stessa rete. La trasmissione affronta temi politici con un approccio satirico e si propone di offrire un’analisi critica degli eventi più recenti.

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 1 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 1 maggio 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.🔗 Leggi su Tpi.it

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