C' è una bomba alla scuola media | evacuati 240 ragazzi E’ il secondo caso in due giorni | attimi di paura e massima allerta

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un allarme bomba ha portato all’evacuazione di circa 240 studenti presso la scuola media 'Giovanni Pascoli' a Pianello Vallesina. È il secondo caso in due giorni nella stessa zona. La polizia ha intervenuto sul posto e ha avviato le procedure di sicurezza, senza che si registrino feriti o altre conseguenze. La scuola è stata evacuata immediatamente e le autorità stanno verificando l’origine dell’allarme.

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Monte Roberto (Ancona), 29 maggio 2026 – Momenti di grande apprensione e massima allerta questa mattina a Pianello Vallesina, dove un nuovo allarme bomba ha fatto scattare l'immediata evacuazione della scuola media 'Giovanni Pascoli'. L'episodio, che ha coinvolto circ a 240 studenti, non rappresenta purtroppo un caso isolato: già nella giornata di ieri un evento analogo aveva interessato la vicina scuola materna Collodi, sollevando forte preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. La telefonata minatoria. La macchina dell'emergenza si è attivata pochi minuti prima delle 10, in coincidenza con l'inizio della ricreazione. Intorno alle 9,40, infatti, la segreteria dell'istituto comprensivo ha ricevuto una drammatica telefonata minatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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