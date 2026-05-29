Un allarme bomba ha portato all’evacuazione di circa 240 studenti presso la scuola media 'Giovanni Pascoli' a Pianello Vallesina. È il secondo caso in due giorni nella stessa zona. La polizia ha intervenuto sul posto e ha avviato le procedure di sicurezza, senza che si registrino feriti o altre conseguenze. La scuola è stata evacuata immediatamente e le autorità stanno verificando l’origine dell’allarme.

Monte Roberto (Ancona), 29 maggio 2026 – Momenti di grande apprensione e massima allerta questa mattina a Pianello Vallesina, dove un nuovo allarme bomba ha fatto scattare l'immediata evacuazione della scuola media 'Giovanni Pascoli'. L'episodio, che ha coinvolto circ a 240 studenti, non rappresenta purtroppo un caso isolato: già nella giornata di ieri un evento analogo aveva interessato la vicina scuola materna Collodi, sollevando forte preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. La telefonata minatoria. La macchina dell'emergenza si è attivata pochi minuti prima delle 10, in coincidenza con l'inizio della ricreazione. Intorno alle 9,40, infatti, la segreteria dell'istituto comprensivo ha ricevuto una drammatica telefonata minatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “C'è una bomba alla scuola media”: evacuati 240 ragazzi. E’ il secondo caso in due giorni: attimi di paura e massima allerta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“C'è una bomba alla scuola media”: evacuati 240 ragazzi. E’ il secondo caso in due giorniOggi a Pianello Vallesina, in provincia di Ancona, è stato segnalato un allarme bomba alla scuola media 'Giovanni Pascoli'.

Monte Roberto, c'è una bomba alla scuola media: evacuati 240 ragazziA Monte Roberto, questa mattina, la scuola media 'Giovanni Pascoli' è stata evacuata dopo aver trovato una bomba.

Temi più discussi: Strage di via dei Georgofili: la Toscana non dimentica, con una mostra e un convegno; Uranio arricchito, cosa c'è dietro le trattative Usa-Iran: quanto manca alla bomba atomica per Teheran; Baraa è vivo per miracolo. L’Italia gli apra le porte; La storia di Justine: la fuga dal Congo e il parto nella foresta.

Succede. Ma non sai cosa realmente ti sta per succedere. Nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata. La minaccia. Quella minaccia. Ti telefona il Prefetto Claudio Sgaraglia, pensi sia una cosa di routine, una notizia che ha bisogno dell’attenzione d x.com

Qualcuno cerca una bomba di nostalgia nelle orecchie? 3-2-1 Contatto. reddit

Biglietto choc alle Leopardi: C’è una bomba a scuola. Evacuati quasi 200 alunniIl ritrovamento di un biglietto che fa riferimento a una bomba collocata all’interno delle elementari Leopardi, in via Boccaccio. L’allarme che scatta immediatamente e l’evacuazione di 189 bambini ... ilrestodelcarlino.it

C’è una bomba a scuola, allarme a Roma: intervengono artificieri, studenti evacuatiPaura a Roma dove, in una scuola, è stata segnalata la presenza di una bomba. Nuclei cinofili e artificieri dei carabinieri sono al lavoro, nel frattempo studenti sono stati evacuati. Una bomba a ... fanpage.it