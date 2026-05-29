Oggi a Pianello Vallesina, in provincia di Ancona, è stato segnalato un allarme bomba alla scuola media 'Giovanni Pascoli'. L'intervento ha portato all'evacuazione di 240 studenti. È il secondo caso in due giorni che interessa la stessa scuola, senza che si abbiano ancora dettagli sui contenuti delle minacce o sulle fonti delle telefonate. La scuola è stata messa in sicurezza, mentre le forze dell'ordine stanno indagando.

Monte Roberto (Ancona), 29 maggio 2026 – Momenti di grande apprensione e massima allerta questa mattina a Pianello Vallesina, dove un nuovo allarme bomba ha fatto scattare l'immediata evacuazione della scuola media 'Giovanni Pascoli'. L'episodio, che ha coinvolto circ a 240 studenti, non rappresenta purtroppo un caso isolato: già nella giornata di ieri un evento analogo aveva interessato la vicina scuola materna Collodi, sollevando forte preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. La telefonata minatoria. La macchina dell'emergenza si è attivata pochi minuti prima delle 10, in coincidenza con l'inizio della ricreazione. Intorno alle 9,40, infatti, la segreteria dell'istituto comprensivo ha ricevuto una drammatica telefonata minatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “C'è una bomba alla scuola media”: evacuati 240 ragazzi. E’ il secondo caso in due giorni

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