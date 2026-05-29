L’ordinanza caldo della Regione sarà in vigore dal 3 giugno, un mese prima rispetto alle scadenze usuali. La comunicazione è stata confermata dall’assessore al Lavoro nella giornata del 29 maggio.

Bologna, 29 maggio 2026 – L’ordinanza caldo della Regione arriverà mercoledì 3 giugno. Ad annunciarlo è l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia. Nella norma viene imposto lo stop nelle ore appunto più calde della giornata (dalle 12.30 alle 16) alle lavorazioni all’aperto come i cantieri. La novità, alla fine, dovrebbe essere l’estensione della misura ai rider. Ma sono altre due le varianti rispetto al 2025, come detto da Paglia. I controlli dei carabinieri del Nil si sono concentrati in centro all’ora di pranzo Le novità di questa ordinanza. Uno: l’ordinanza arriva con un mese d’anticipo. Nel 2025, infatti, era entrata in vigore a inizio luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronta l’ordinanza caldo, è in anticipo di un mese: quando entra i vigore

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