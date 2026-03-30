Pronostico Australia-Curacao | si viaggia a punteggio pieno

La partita tra Australia e Curacao si svolge durante la fase a gironi di una competizione FIFA. Si gioca in un momento in cui entrambe le squadre cercano di ottenere punti per avanzare nel torneo. La sfida sarà trasmessa su canali sportivi dedicati e online, mentre le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell'inizio.

Con l’affermazione del 27 marzo, l’Australia ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila che oggettivamente iniziava a pesare nella testa dei giocatori. Qualcosa che difficilmente (visto anche il livello delle avversarie affrontate) si era visto da quelle parti. Una boccata d’ossigeno in questa nuova competizione voluta dalla Fifa e che mette di fronte delle nazionali che o al Mondiale o in qualche amichevole avrebbero la possibilità di confrontarsi. Quello contro Curacao sarà il primo incrocio per l’Australia che giocherà qualche ora dopo l’inizio dell’altra partita di questo girone. E con quasi ogni probabilità – il Camerun è favorito sulla Cina e quindi potrebbe prendersi la prima vittoria – volerà in testa al girone. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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