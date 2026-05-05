Arsenal Atletico Madrid 1-0 | i Gunners volano in finale di Champions League! Decide la rete di Saka nel primo tempo

All’Emirates Stadium si è disputata la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. La partita si è conclusa con una vittoria di 1-0 per i Gunners, grazie a un gol segnato da Saka nel primo tempo. La vittoria consente alla squadra di Londra di approdare in finale. La gara è stata caratterizzata da intense occasioni da entrambe le parti, con l’Arsenal che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

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