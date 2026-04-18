Domenica alle 17:30 si disputa il match tra Manchester City e Arsenal, valida per la trentatreesima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e si attendono le probabili formazioni e le statistiche aggiornate. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi chiari in classifica e un equilibrio di forze che potrebbe influenzare l’esito del confronto. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con la corsa al titolo ancora aperta.

Manchester City-Arsenal è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. È la Premier League, in questo fine settimana, a catturare inevitabilmente l’attenzione dei calciofili sparsi per il mondo. Già, perché la corsa per il titolo si è riaperta, con il Manchester City che adesso sogna di fare un altro sgambetto all’ Arsenal, non più sicuro di vincere il campionato. La sensazione è che lo scontro diretto del’Etihad Stadium rischia di essere cruciale. La squadra di Pep Guardiola a sei giornate dalla fine ha 6 punti in meno dei Gunners, finora assoluti dominatori di questa Premier.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Arsenal, Arteta e l’incubo Guardiola: si decide la Premier

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