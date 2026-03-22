Pronostico Internacional-Chapecoense | quarta di fila per il sorpasso

Domenica alle 22:30 si gioca l'incontro tra Internacional e Chapecoense, valido per l'ottava giornata del Brasileirao. La partita sarà trasmessa in televisione e le formazioni probabili sono state già indicate. È la quarta partita consecutiva che entrambe le squadre affrontano in questa fase del campionato.

Internacional-Chapecoense è una partita dell’ottava giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria contro il Santos in trasferta di qualche giorno fa, la prima in campionato, ha ridato fiato all’Internacional che inizia, praticamente, una nuova stagione. Contro la Chapecoense, in casa, i biancorossi vogliono trovare anche la prima affermazione tra le mura amiche. E le possibilità ci sono e ci sono pure tanti. Anche perché i precedenti ci dicono che i brasiliani di casa da tre partite di fila vincono contro i biancoverdi che sì, hanno iniziato discretamente la stagione – con sette... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Internacional-Chapecoense: quarta di fila per il sorpasso Articoli correlati Pronostico Pisa-Atalanta: quarta vittoria di fila nel mirinoPisa-Atalanta è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Leggi anche: Pronostico Girona-Getafe: la quarta di fila sistema tutto Contenuti utili per approfondire Pronostico Internacional Chapecoense... Discussioni sull' argomento Internacional - Chapecoense | pronostico & migliori quote | 22.03.2026; Pronostico Internacional - São Paulo FC - Quote & Statistiche - 1 aprile 2026, Brasileirão, Brasile; Pronostico Vasco Da Gama - Gremio - Quote & Statistiche - 22 marzo 2026, Brasileirão, Brasile; Pronostico Bragantino - Flamengo - Quote & Statistiche - 1 aprile 2026, Brasileirão, Brasile.