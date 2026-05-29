La partita tra Gremio e Corinthians si svolge sabato alle 22:30, nell’ambito della diciottesima giornata del Brasileirao. È prevista una diretta televisiva dell’incontro. Il confronto si svolge in un momento in cui il Gremio si trova vicino alla zona rossa della classifica. Le formazioni probabili sono state indicate, ma non sono ancora ufficiali.

Gremio-Corinthians è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 22:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In settimana al Gremio non è riuscito il sorpasso sul Montevideo City Torque, che così è rimasto in vetta al girone di Sudamericana, a +2 sul club di Porto Alegre, costretto invece a disputare i playoff per proseguire l’avventura nella seconda competizione internazionale per ordine di importanza. La squadra di Luis Castro si è dovuta accontentare di un pareggio pirotecnico con gli uruguaiani, andati per ben due volte in vantaggio e raggiunti al minuto 89 da un gol di Carlos Vinicius, poi espulso in un finale assai concitato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Gremio-Corinthians: incombe lo spettro della zona rossa

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