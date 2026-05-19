Lo spettro della recessione incombe sull’Europa | l’allarme di S&P

L'agenzia di rating ha lanciato un avviso riguardo alla possibilità di una recessione nell'Unione Europea. Secondo le sue analisi, l'economia europea sta rallentando, ma ci sono segnali che indicano un rischio di declino più grave. La situazione attuale prevede un calo della crescita economica, mentre le prospettive indicano che potrebbero verificarsi contrazioni più profonde nel prossimo periodo. La notizia ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli osservatori del settore finanziario.

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