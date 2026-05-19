Lo spettro della recessione incombe sull’Europa | l’allarme di S&P
L'agenzia di rating ha lanciato un avviso riguardo alla possibilità di una recessione nell'Unione Europea. Secondo le sue analisi, l'economia europea sta rallentando, ma ci sono segnali che indicano un rischio di declino più grave. La situazione attuale prevede un calo della crescita economica, mentre le prospettive indicano che potrebbero verificarsi contrazioni più profonde nel prossimo periodo. La notizia ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli osservatori del settore finanziario.
Non solo il rallentamento dell’economia europea, ormai praticamente un dato di fatto. Il rischio è che vada molto peggio, sino ad arrivare allo scenario più estremo, quello della recessione in Ue. La previsione è contenuta in un report di S&P sull’impatto della guerra in Iran scatenata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. “Prevediamo – si legge nel report – un rallentamento dell’economia europea e un aumento dell’inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori”. Ma non ci sono solo il rallentamento dell’economia e l’elevata inflazione, perché l’allarme lanciato dall’agenzia di rating è ben più preoccupante: “Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo Stretto rimane di fatto chiuso”, si legge con riferimento allo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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