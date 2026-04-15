Su Gaza incombe lo spettro di una nuova carestia

La crisi umanitaria a Gaza si aggrava di giorno in giorno, con un rapido deterioramento delle condizioni di vita. Le risorse alimentari sono in esaurimento e il rischio di una carestia senza precedenti si fa sempre più concreto. Oltre due milioni di persone si trovano in questa regione sotto pressione, mentre le autorità e le organizzazioni umanitarie cercano di rispondere alla crescente emergenza.

Palestina Mentre la situazione umanitaria a Gaza peggiora rapidamente, si moltiplicano gli allarmi per una crisi alimentare senza precedenti che minaccia la vita di oltre due milioni di persone Palestina Mentre la situazione umanitaria a Gaza peggiora rapidamente, si moltiplicano gli allarmi per una crisi alimentare senza precedenti che minaccia la vita di oltre due milioni di persone Mentre la situazione umanitaria a Gaza peggiora rapidamente, si moltiplicano gli allarmi per una crisi alimentare senza precedenti che minaccia la vita di oltre due milioni di persone. Al centro c’è il drastico calo della disponibilità di farina. Mancano i generi alimentari di prima necessità che costituiscono la base dell’alimentazione quotidiana della popolazione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Su Gaza incombe lo spettro di una nuova carestia Leggi anche: Schiaffo dell'Europa a Trump e la posizione di Giorgia Meloni, incombe lo spettro di una grande carestia Leggi anche: L’Iran dopo Khamenei: il vuoto di potere e lo spettro di una nuova guerra nel Golfo