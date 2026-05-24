La Serie A 2025-2026 si è conclusa con le squadre che hanno ottenuto i loro piazzamenti finali. La classifica finale ha determinato lo scudetto, le squadre qualificate alla Champions League e all’Europa League, oltre alle retrocesse in Serie B. I risultati sono stati ufficializzati al termine delle ultime partite della stagione. La stagione ha visto le squadre confrontarsi in match conclusivi che hanno definito la posizione in classifica e le qualificazioni per le competizioni internazionali.

Si è conclusa la Serie A 2025-2026 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti al termine di questa intensa stagione. L’Inter si è laureata Campionessa d’Italia: i neroazzurri hanno conquistato il ventunesimo scudetto della propria storia. I ragazzi di Chivu hanno avuto la meglio al termine di una stagione appassionante, dominando negli ultimi due mesi e meritando con pieno merito il titolo, festeggiando aritmeticamente con grande anticipo. Il Milan è letteralmente crollato negli ultimi due mesi e il ko conclusivo contro il Cagliari è costato la qualificazione alla Champions League: i rossoneri dovranno accontentarsi di disputare l’Europa League insieme alla Juventus, la cui battuta d’arresto contro la Fiorentina alla penultima giornata è costata la gloria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serie A calcio 2026: classifica finale e verdetti. Scudetto, qualificate a Champions League ed Europa League, retrocesse in Serie B

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CLASSIFICA SERIE A

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