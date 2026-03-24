In vista di miart 2026, la Fondazione Fiera ha stanziato 100.000 euro per acquistare opere d’arte da inserire nella collezione della manifestazione. La fiera internazionale di arte moderna e contemporanea si terrà nella città e vedrà coinvolti diversi espositori e artisti provenienti da tutto il mondo. La decisione riguarda una serie di acquisti che saranno annunciati nei prossimi mesi.

In occasione di miart 2026, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà all’Allianz Mico di Milano dal 17 al 19 aprile, Fondazione Fiera Milano conferma il suo impegno, iniziato nel 2012, a favore della cultura con un fondo da 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte moderna che integreranno un patrimonio già composto da 140 lavori di 120 artisti diversi. È una collezione artistica che oggi, a fronte di un costo di acquisizione di 1,5 milioni, ha un valore di circa 3 milioni. In questa occasione, una selezione di queste opere sarà gratuitamente visibile al pubblico il 18 e 19 aprile con visite guidate nella Palazzina degli Orafi in largo Domodossola, sede di Fondazione Fiera Milano e location dove l’intera collezione è custodita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fondazione Fiera, 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte a Miart

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