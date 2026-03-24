Fondazione Fiera 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte a Miart

Da ilgiornale.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di miart 2026, la Fondazione Fiera ha stanziato 100.000 euro per acquistare opere d’arte da inserire nella collezione della manifestazione. La fiera internazionale di arte moderna e contemporanea si terrà nella città e vedrà coinvolti diversi espositori e artisti provenienti da tutto il mondo. La decisione riguarda una serie di acquisti che saranno annunciati nei prossimi mesi.

In occasione di miart 2026, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà all’Allianz Mico di Milano dal 17 al 19 aprile, Fondazione Fiera Milano conferma il suo impegno, iniziato nel 2012, a favore della cultura con un fondo da 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte moderna che integreranno un patrimonio già composto da 140 lavori di 120 artisti diversi. È una collezione artistica che oggi, a fronte di un costo di acquisizione di 1,5 milioni, ha un valore di circa 3 milioni. In questa occasione, una selezione di queste opere sarà gratuitamente visibile al pubblico il 18 e 19 aprile con visite guidate nella Palazzina degli Orafi in largo Domodossola, sede di Fondazione Fiera Milano e location dove l’intera collezione è custodita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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