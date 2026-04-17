Miart Fondazione Fiera acquisisce dieci opere d’arte contemporanea

La Fondazione Fiera Milano ha acquisito dieci opere di arte contemporanea, investendo più di 100.000 euro. L’operazione riguarda pezzi provenienti da diversi artisti del panorama contemporaneo e si inserisce nelle iniziative della fondazione per sostenere il settore artistico. Le opere sono state aggiunte alla collezione della fondazione, che continuerà a sviluppare il proprio patrimonio artistico con nuovi acquisti in futuro.

Fondazione Fiera Milano investe oltre 100mila euro confermando il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’arte contemporanea con l’acquisizione di dieci nuove opere in occasione di miart 2026, la fiera dell’arte moderna e contemporanea in corso all’Allianz MiCo fino a domenica prossima con 160 gallerie provenienti da 24 Paesi. Intervento che arricchisce la collezione custodita nella Palazzina degli Orafi con un’ampia tela di Sergio Fermariello, un’opera di Vivian Suter, l’acrilico Turn and Slip di Claudia Comte, un acrilico di Tobias Just, un’opera di Nika Kutateladze, la fotografia (un)Kraut di Sung Tieu, la scultura Le Gemelle di Giosetta Fioroni, la composizione in legno di ulivo e cedro 6 Allée des Rosiers di Concorde, Corpus 04 (Nina) di Theresa Buchner e un acquerello senza titolo di Marco Scarpi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Miart, Fondazione Fiera acquisisce dieci opere d’arte contemporanea Notizie correlate Fondazione Fiera, 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte a MiartIn occasione di miart 2026, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà all’Allianz Mico di Milano dal 17 al 19 aprile,... Arte, Fondazione Fiera apre al pubblico la propria collezione in occasione di MiartIn occasione di miart 2026, la fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea, Fondazione Fiera Milano apre eccezionalmente al pubblico una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fondazione Fiera Milano apre al pubblico la propria collezione per Miart; Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): Investiamo €100 mila per l’acquisizione di opere d’arte, sino ad ora abbiamo acquisito opere per €3 mln; Arte Fondazione Fiera apre al pubblico la propria collezione in occasione di Miart. Miart, Fondazione Fiera acquisisce dieci opere d’arte contemporaneaInvestimento di oltre 100 mila euro che arricchisce la collezione custodita nella Palazzina degli Orafi. Giovanni Bozzetti: Investire in cultura significa investire in uno dei pilastri identitari del ... msn.com La 30esima edizione di miart, Milano rilancia: tre fiere in una e l’arte che cresce anche nel businessAlla South Wing dell’Allianz MiCo 160 gallerie da 24 Paesi distribuite su tre livelli. Conci: Settore in crescita. Ricciardi: Un progetto più complesso e ambizioso. Fondazione Fiera Milano acquist ... affaritaliani.it Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Investiamo €100 mila per l’acquisizione di opere d’arte, sino ad ora abbiamo acquisito opere per €3 mln" x.com El Nost Vecc Milan 1950, folla di visitatori diretti in Fiera, alla fermata del tram di Largo Domodossola. Archivio Storico Fondazione Fiera - facebook.com facebook