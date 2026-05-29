I tre minorenni coinvolti nell’aggressione a due professori vicino a un istituto tecnico di Parma sono stati sottoposti a indagini e perquisizioni. Uno dei ragazzi ha presentato una denuncia contro i docenti e ha depositato un nuovo video relativo all’episodio. La vicenda si è verificata la settimana scorsa e sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

I tre minorenni che la scorsa settimana hanno aggredito due professori non lontano da un istituto tecnico di Parma sono stati indagati e perquisiti. Lo ha deciso la procura per i minorenni di Bologna nonostante il professore coinvolto non li abbia denunciati. Il docente, protagonista, insieme a un collega, del video della rissa poi diventato virale, pochi giorni fa ha infatti spiegato di non voler procedere perché, più che di un’aggressione, si è trattato di un “ confronto degenerato in lite fra due insegnanti e alcuni ragazzi”. Non la pensa così, evidentemente, la procura che ha deciso di procedere nei confronti dei tre giovani di 17, 16 e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Professori aggrediti a Parma, indagati e perquisiti i tre ragazzi coinvolti. Uno denuncia i docenti e deposita un nuovo video

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