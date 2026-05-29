Tre studenti sono stati indagati e perquisiti dalla Procura per i minorenni di Bologna dopo una rissa in un parco vicino a un istituto tecnico a Parma. Un nuovo video mostra ulteriori scene dell’alterco, mentre uno dei giovani ha denunciato il docente coinvolto. Il professore non ha presentato denuncia, ma le autorità hanno avviato un procedimento giudiziario.

Parma, 29 maggio 2026 – Il professore non li ha denunciati, ma la Procura per i minorenni di Bologna ha deciso di procedere e indagato e perquisito i tre ragazzi coinvolti nella rissa avvenuta in un parco vicino ad un istituto tecnico di Parma, finita in un video sui social poi diventato virale. I tre giovani, 17, 16 e 15 anni, che hanno avuto anche sospensioni scolastiche di 30 giorni ciascuno per l'episodio, al momento rispondono a vario titolo di violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Al più giovane la Procura minorile contesta anche il reato di lesioni aggravat e dall'uso di arma impropria, per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace posteriore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Docenti picchiati a Parma, i tre studenti indagati e perquisiti. Spunta un altro video e uno dei giovani denuncia il prof

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Parma: studenti violenti aggrediscono due professori

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