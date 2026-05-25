Docenti aggrediti a Parma Valditara | Con questo governo l’epoca del giustificazionismo è finita chi sbaglia paga Ripristinare rispetto e autorità

A Parma, due insegnanti di un istituto superiore sono stati aggrediti. Il ministro dell'istruzione ha commentato che con questo governo l'epoca del giustificazionismo è finita e ha ribadito che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. Ha anche sottolineato l'importanza di ripristinare il rispetto e l’autorità all’interno delle scuole. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli ambienti scolastici.

A Parma l’aggressione ai due docenti di un istituto superiore ha aperto un nuovo fronte sul tema della violenza a scuola e sul ruolo dell’autorità educativa. La vicenda è partita da un rimprovero rivolto a uno studente, dopo il calcio a una lattina che aveva colpito un’auto in sosta, ed è degenerata in un pestaggio fuori dall’istituto, documentato da un video circolato online. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha seguito il caso in contatto con la dirigenza scolastica e ha espresso vicinanza ai docenti coinvolti. Valditara ha scelto un registro netto e ha collegato l’episodio di Parma a una questione più ampia di comportamento e responsabilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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