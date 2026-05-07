Studente e docente aggrediti a Trieste | la proposta al ministro Valditara per un piano di educazione permanente

Il 5 maggio a Trieste, un episodio ha coinvolto uno studente di 14 anni e una docente, vittime di un’aggressione avvenuta all’esterno della scuola “Domenico Rossetti”. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, chiedendo al ministro dell’istruzione di valutare un piano di educazione permanente. La notizia ha suscitato attenzione tra le istituzioni scolastiche e le associazioni del settore.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per il grave episodio verificatosi il 5 maggio a Trieste, all’esterno della scuola “Domenico Rossetti”, dove uno studente quattordicenne e una docente sono stati vittime di un’aggressione da.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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