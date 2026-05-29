Prodotti pericolosi e senza etichetta | maxi sequestro della Guardia di Finanza

Notizia in breve

La Guardia di Finanza di Piacenza ha sequestrato più di 230.000 prodotti privi delle etichette di sicurezza obbligatorie. I prodotti, di varia natura, non rispettavano le norme di legge sulla sicurezza e l’etichettatura. L’intervento rientra in controlli mirati alla tutela dei consumatori. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulla provenienza dei prodotti.