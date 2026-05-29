Prodotti pericolosi e senza etichetta | maxi sequestro della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Piacenza ha sequestrato più di 230.000 prodotti privi delle etichette di sicurezza obbligatorie. I prodotti, di varia natura, non rispettavano le norme di legge sulla sicurezza e l’etichettatura. L’intervento rientra in controlli mirati alla tutela dei consumatori. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulla provenienza dei prodotti.
La guardia di finanza di Piacenza ha sequestrato oltre 230.000 prodotti privi delle indicazioni di sicurezza obbligatorie per legge. L'operazione, condotta dal Comando provinciale, ha preso di mira una società fornitrice di decine di negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, presso il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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