Prodotti per estetica pericolosi | sequestro della Guardia di Finanza nel Pontino

Nella provincia di Latina, le autorità hanno effettuato un sequestro che ha portato al ritiro dal mercato di oltre 13.000 prodotti destinati alla cura della persona. La Guardia di Finanza ha agito nel quadro di controlli finalizzati alla tutela della sicurezza dei consumatori. I prodotti sequestrati erano destinati al settore estetico e sono stati confiscati perché ritenuti pericolosi.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 13mila articoli per la cura della persona sono stati ritirati dal commercio dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto della vendita di merce non conforme, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e alla sicurezza dei prodotti destinati sia ai privati sia ai centri estetici. L’attività di monitoraggio. L’operazione è stata preceduta da una specifica attività informativa e di controllo. I finanzieri hanno svolto verifiche anche attraverso il monitoraggio dei profili social e delle banche dati in uso al Corpo, individuando un esercizio commerciale situato in un comune pontino.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Prodotti per estetica pericolosi: sequestro della Guardia di Finanza nel Pontino Notizie correlate Terni, quaranta chili di tabacco illegale nascosti nel negozio: scatta il sequestro della guardia di finanzaUn consistente sequestro di tabacco da masticare illegalmente, acquistato e detenuto per la successiva vendita al dettaglio. Rifiuti pericolosi e sigilli della guardia di finanza: scatta la bonifica a Santa CroceIl centro storico di Agrigento si prepara a liberarsi da una pesante “eredità” di degrado e illegalità. Panoramica sull’argomento Si parla di: Sequestro di farmaci pericolosi a Malpensa: bloccate dalla Finanza oltre 6mila confezioni senza autorizzazioni. Guardia di Finanza, sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri per la cura della personaOltre 13mila prodotti per la cura della persona, ritenuti non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel territo ... radioluna.it Sequestro di cosmetici pericolosi: operazione a CatanzaroLa Guardia di Finanza ha ritirato dal mercato oltre 41mila prodotti tossici contenenti Lilial. Tre rinvii a giudizio in tutta Italia. ilcrotonese.it