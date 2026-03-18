La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 11.000 articoli contraffatti durante un'operazione di controllo sul mercato locale. Le autorità hanno intercettato diversi esercizi commerciali e rivenditori che tentavano di mettere in circolazione prodotti non autorizzati. L'intervento fa parte di un'azione mirata a contrastare la diffusione di merce falsa nel territorio etneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli contro il mercato del falso nel territorio etneo. Prosegue l’attività di contrasto alla contraffazione da parte della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato a due operazioni distinte con il sequestro complessivo di oltre 11 mila capi e accessori di abbigliamento falsi. Gli interventi hanno interessato diverse aree della città metropolitana, con l’obiettivo di fermare la diffusione di prodotti illegali e tutelare i consumatori e il mercato regolare. Fuga degli ambulanti nel centro storico. La prima operazione si è svolta nel cuore del centro storico, nei pressi di Corso Sicilia, dove alcune bancarelle occupavano gran parte del marciapiede, ostacolando il passaggio dei pedoni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Catania: oltre 11 mila articoli contraffatti

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