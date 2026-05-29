Pro Vita & Famiglia | Libertà di espressione sotto attacco

Notizia in breve

Durante un convegno alla Camera dei Deputati, Pro Vita & Famiglia ha affermato che la libertà di espressione in Occidente sta subendo un progressivo restringimento, soprattutto sui temi di famiglia, vita ed educazione. La organizzazione ha espresso preoccupazione per le limitazioni crescenti nel dibattito pubblico su questi argomenti. L’evento si è concentrato sul presunto attacco alla libertà di parola e al diritto di esprimersi liberamente su questioni sensibili.