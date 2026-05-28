Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Il nostro convegno affronta un tema molto grave: il grande bavaglio, come il politicamente corretto sta soffocando la libertà di espressione". Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia, intervenendo a margine dell evento organizzato da Pro Vita & Famiglia alla Sala della Regina della Camera dei Deputati. Secondo Brandi, oggi "non ci troviamo davanti a repressioni violente come in passato", ma a "una minaccia sottile e silenziosa, quindi ancora più pericolosa", che attraverso "algoritmi, campagne mediatiche e censure" punterebbe a comprimere "la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà educativa dei genitori e la libertà di fede in Occidente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia, Brandi (Pro Vita): "Politicamente corretto soffoca libertà espressione"

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