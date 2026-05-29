Durante il Festival della TV di Dogliani, Gerry Scotti ha affermato che le trasmissioni devono terminare prima, sottolineando la necessità di rispettare i tempi di programmazione. Lo stesso ha condiviso di essere soddisfatto del suo attuale momento professionale, in particolare del successo di “La ruota della fortuna” e dei risultati ottenuti con Mediaset. La conversazione si è concentrata anche sulla durata delle serate televisive, con l’obiettivo di ridurne la lunghezza.

Ospite del Festival della TV di Dogliani, in Piemonte, Gerry Scotti ha incontrato il pubblico per raccontarsi e per parlare anche del momento felice che sta vivendo attualmente con La ruota della fortuna e in generale con Mediaset. Il conduttore però ha parlato anche di un argomento molto dibattuto, motivo di molti malumori tra gli spettatori: la prima serata che inizia troppo tardi. Sul fronte della sfida degli ascolti con Affari Tuoi di Stefano De Martino, Gerry ha sottolinato che tra loro personalmente non c’è rivalità: “È un ragazzo bello, bravo e simpatico. Tutte le sere fa anche lui il 25% di share e insieme arriviamo a 10 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Prima serata infinita in TV: Scotti e De Martino d’accordo, “Si deve finire prima”

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