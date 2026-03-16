Ascolti tv 15 marzo 2026 Imma Tataranni vince la prima serata | i dati di De Martino e Gerry Scotti

Nella prima serata di domenica 15 marzo, il programma Imma Tataranni ha ottenuto il 23,8% di share, risultando il più visto. Su Canale 5 è tornato Chi vuol essere milionario?, che ha raggiunto il 13,6% di share. I dati sugli ascolti sono stati resi noti da De Martino e Gerry Scotti.

Vince la prima serata di domenica 15 marzo Imma Tataranni con il 23.8% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Chi vuol essere milionario? che ha conquistato il 13,6%. Continua, poi, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 12 marzo 2026, Don Matteo 15 vince la prima serata: Gerry Scotti supera Stefano De Martino Ascolti tv 15 marzo, è la serata di Imma Tataranni. Gerry Scotti in picchiataLa domenica televisiva del 15 marzo 2026 si è chiusa all'insegna di una frammentazione del pubblico sempre più marcata,... Tutto quello che riguarda Imma Tataranni Temi più discussi: Stasera in tv (15 marzo), Veronica Gentili cambia giorno e Gerry Scotti sfida Imma Tataranni 5; Ascolti tv dell’8 marzo, Imma Tataranni contro Gerry Scotti: chi ha avuto la meglio; Cold case del passato, fantasmi e nuove presenze: tutto sulla seconda puntata di Imma Tataranni 5; Imma Tataranni 5: la trama del terzo episodio. Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino)La fiction con Vanessa Scalera vola oltre i 4 milioni di spettatori, Chi vuol essere milionario al 13,6%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv 15 marzo, è la serata di Imma Tataranni. Gerry Scotti in picchiataChi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra Chi vuol essere milionario – Il torneo e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5: tutti i risultati ... dilei.it Dora Romano e Antonio Montemurro, che meraviglia di artist:) - Nella fiction “Imma Tataranni” sono i genitori di Pietro. Foto screen #immatataranni - facebook.com facebook Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com