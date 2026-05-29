Prima delle complicazioni legate alle sue condizioni di salute, Belén Rodriguez è apparsa in un video mentre si divertiva con un amico, noto come Samurai Jay. Il video mostra la showgirl sorridente e rilassata, in atteggiamenti spensierati. Questa immagine è stata condivisa sui social pochi giorni prima delle notizie che hanno evidenziato problemi di salute e l’intervento di emergenza. Le immagini sono state pubblicate online e hanno suscitato reazioni tra i follower.

Prima dei giorni difficili, delle sirene all’alba e delle notizie che hanno acceso l’attenzione del pubblico sulle sue condizioni di salute, Belén Rodriguez era tornata a mostrarsi sorridente, leggera, perfino spensierata. Lo aveva fatto in uno di quei contesti che sembrano costruiti apposta per dimenticare tutto il resto: musica alta, amici, luci soffuse e una pista da ballo nel cuore di Milano. La showgirl argentina era infatti tra gli ospiti del release party di “ Amatore ”, il nuovo album del rapper napoletano Samurai Jay, presentato il 22 maggio 2026 davanti a un pubblico di amici, addetti ai lavori e creator. Una serata pensata per celebrare la musica, ma che nel giro di poche ore si è trasformata anche in un piccolo fenomeno social grazie proprio alla presenza di Belén. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Prima dei giorni difficili, Belén si scatenava con Samurai Jay: il video sorprende i fan

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