Dopo Sanremo con Belen Rodriguez Samurai Jay arriva a Solofra

Dopo il suo intervento al festival di Sanremo, dove ha eseguito un duetto con la showgirl argentina, Samurai Jay si prepara a partecipare a un evento a Solofra. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, grazie alla performance condivisa con Belen Rodriguez. Ora, l’artista si appresta a esibirsi in una nuova località, dove si concentrerà sull’intrattenimento. La sua partecipazione è stata annunciata e sono stati condivisi dettagli sulla data e il luogo dell’appuntamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con l’energia e la complicità mostrate sul palco di Sanremo nel duetto con la showgirl argentina Belen Rodriguez, Samurai Jay è pronto a infiammare anche Solofra. L’artista sarà tra i protagonisti del Solofra Street Sound – 4ª Edizione, uno degli appuntamenti più attesi del programma civile dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Lunedì 22 giugno, Piazza San Michele si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove musica, spettacolo e partecipazione popolare si uniranno in una serata che si preannuncia esplosiva. Con il suo stile travolgente e una presenza scenica capace di coinvolgere il pubblico di ogni età, Samurai Jay porterà a Solofra uno show ricco di ritmo, hit ed energia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo Sanremo con Belen Rodriguez, Samurai Jay arriva a Solofra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Sanremo la serenata di Samurai Jay a Belén Rodríguez Sullo stesso argomento Cosa è successo davvero a Belen Rodriguez durante l’esibizione con Samurai Jay: “Non sento un caz**”Nel video del DietroFestival, il programma che racconta i retroscena della kermesse, si vede Rodriguez rientrare nel backstage e sbottare Il suo nome... Samurai Jay, dopo Sanremo arriva il concerto con Ricky MartinIl 21 giugno si preannuncia come una data simbolica per la scena pop internazionale: ad aprire il concerto di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto... Ex di #Belen che mette like ad un altro ex di Belen. Ma soprattutto in che senso #StefanoDeMartino fa gli adv? Cioè il futuro conduttore di Sanremo fa gli adv? Amadeus e Conti non l'avrebbero mai fatto. Io scioccata. #affarituoi #influcirco #ascoltitv x.com Sanremo 2027: De Martino impone il silenzio a Belen. Immagine Rai a rischio? reddit Brumotti smentisce il flirt con Belen: 'Indiscrezioni infondate'Il mondo del gossip è stato scosso negli ultimi mesi da insistenti indiscrezioni che accostavano il nome di Belen Rodriguez a quello di Vittorio Brumotti. Le voci, nate in particolare dopo il Festival ... it.blastingnews.com Dopo Sanremo Vittorio Brumotti: Una grande cavolata. Smentito il flirt con Belén RodríguezLa showgirl argentina non ha mai commentato pubblicamente, ma il conduttore chiude i rumors nati dopo Sanremo. bluewin.ch