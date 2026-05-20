Dopo Sanremo con Belen Rodriguez Samurai Jay arriva a Solofra
Dopo il suo intervento al festival di Sanremo, dove ha eseguito un duetto con la showgirl argentina, Samurai Jay si prepara a partecipare a un evento a Solofra. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, grazie alla performance condivisa con Belen Rodriguez. Ora, l’artista si appresta a esibirsi in una nuova località, dove si concentrerà sull’intrattenimento. La sua partecipazione è stata annunciata e sono stati condivisi dettagli sulla data e il luogo dell’appuntamento.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con l’energia e la complicità mostrate sul palco di Sanremo nel duetto con la showgirl argentina Belen Rodriguez, Samurai Jay è pronto a infiammare anche Solofra. L’artista sarà tra i protagonisti del Solofra Street Sound – 4ª Edizione, uno degli appuntamenti più attesi del programma civile dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Lunedì 22 giugno, Piazza San Michele si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove musica, spettacolo e partecipazione popolare si uniranno in una serata che si preannuncia esplosiva. Con il suo stile travolgente e una presenza scenica capace di coinvolgere il pubblico di ogni età, Samurai Jay porterà a Solofra uno show ricco di ritmo, hit ed energia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
A Sanremo la serenata di Samurai Jay a Belén Rodríguez
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